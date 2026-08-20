Суд в Уфе вынес приговор за похищение человека и вымогательство 1 млн рублей

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор 36-летнему участнику преступной группы по делу о вымогательстве 1 млн руб. Он признан виновным в похищении человека (п.п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Суд приговорил его к 8,5 года колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что четверо фигурантов дела под угрозой насилия посадили своего знакомого в автомобиль и вывезли в безлюдное место в Уфимском районе.

Показав потерпевшему травматический револьвер и выстрелив в сторону, они избили его и заставили снять с себя всю одежду, снимая происходящее на камеру сотового телефона.

Угрожая распространить запись, они потребовали от пострадавшего 1 млн рублей, избили его металлической монтировкой и прижгли шею окурком. Получив согласие отдать деньги, фигуранты уголовного дела привезли потерпевшего в Уфу и отпустили.

Подсудимый не признал вину, ранее судим за подобные преступления.

Ранее в отношении его соучастников вынесли обвинительный приговор.

Майя Иванова