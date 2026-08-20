Полетная программа из Перми в Минск продлена до конца марта 2027 года

Рейсы из Перми в Минск продлятся до 26 марта 2027 года. Информация об этом содержится в расписании пермского авиатерминала. Рейсы будет осуществлять авиакомпания Red Wings каждую пятницу на самолете SSJ-100. Продолжительность рейса составляет 3 часа 5 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Red Wings Фото: Red Wings

Напомним, прямые рейсы из Перми в столицу Беларуси стартовали в начале апреля. В течение летнего периода авиакомпания Red Wings выполняет полеты два раза в неделю.