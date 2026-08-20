Южноуральцу нужно копить восемь лет для покупки квартиры в новостройке

В 2026 году срок, необходимый для накопления на квартиру в новостройке Челябинской области, оценивают в восемь лет. Откладывать на жилье придется всю зарплату, указано в исследовании портала «Мир квартир» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.

Средняя стоимость квартиры на первичном рынке Южного Урала в этом году составляет 8,5 млн руб. Зарплата, согласно федеральным подсчетам, достигла 89 тыс. руб. Среди регионов по сроку накопления на жилье Челябинская область находится на 56-м месте. Лидерами рейтинга стали Ненецкий автономный округ (при стоимости квартиры в 6,7 млн руб. откладывать на нее нужно 3,1 года), Камчатский край (9,5 млн руб.; четыре года) и Мурманская область (8 млн руб.; 4,5 года). Сложнее всего накопить на жилье — в Карачаево-Черкесской Республике (11,6 млн руб.; 16,1 года), Севастополе (12,1 млн руб.; 14,4 года) и Москве (26,8 млн руб.; 12,2 года).

Виталина Ярховска