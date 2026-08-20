Из Башкирии в Иорданию отправили 250 пчеломаток

17 августа из Башкирии в Иорданию отправили 250 пчелиных маток, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это первая в нынешнем году экспортная партия башкирских пчеломаток и пчел. Насекомых поместили в специальные контейнеры для транспортировки самолетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Экспортером живой продукции выступил государственный «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии».

В 2025 году из Башкирии в Иорданию экспортировали 200 пчеломаток, которые успешно акклиматизировались к климату Иордании и показали высокую работоспособность, отмечается в сообщении.

Майя Иванова