Пензенца осудили за реабилитацию нацизма в интернете

Два года условно и запрет на администрирование сайтов получил 30-летний житель Пензенской области за реабилитацию нацизма. Областной суд Пензы признал мужчину виновным по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два года условно за реабилитацию нацизма получил житель Пензенской области

Фото: Объединённая пресс-служба судебной системы Пензенской области Два года условно за реабилитацию нацизма получил житель Пензенской области

Фото: Объединённая пресс-служба судебной системы Пензенской области

По данным суда, в период с сентября 2023 года по октябрь 2024 года фигурант писал в интернете комментарии, одобряющие преступления, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания военных преступников европейских стран. Также высказывания подсудимого в сети нарушали моральные нормы по сохранению исторической памяти народов мира о преступлениях нацистов.

Пензенец признал вину. К смягчающим обстоятельствам суд также отнес активное содействие подсудимого раскрытию преступления. Приговор в законную силу не вступил.

Марина Окорокова