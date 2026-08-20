В Башкирии выявили более 600 нарушений при реализации нацпроектов

В этом году органы прокуратуры Башкирии выявили более 600 нарушений законодательства при реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Для их устранения внесли около 420 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлекли почти 400 человек, по материалам прокурорских проверок возбудили 10 уголовных дел.

Основанием для прокурорского реагирования стали допущенные исполнителями нарушения сроков и качества работ, поставки товаров, несоблюдение условий заключенных контрактов, отсутствие должного контроля заказчиков.

Прокуроры Ермекеевского, Татышлинского районов, Мелеузовский межрайонный прокурор объявили подрядчикам предостережения из-за отставания от графика благоустройства территорий, ремонта дорог. Аналогичные нарушения выявлены в Калининском районе Уфы, Архангельском, Зилаирском, Илишевском, Калтасинском районах.

Заказчиков модернизации школ, устройства дорожного покрытия и установки видеокамер в Архангельском, Баймакском, Мечетлинском, Нуримановском районах привлекли к административной ответственности за принятие и оплату невыполненных работ (ч. 7 ст. 7.30.2 КоАП РФ).

Прокуроры в восьми муниципалитетах внесли заказчикам представления из-за непринятия мер по направлению требований об уплате неустоек и штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств подрядными организациями (ч. 6 ст. 7.30.2 КоАП РФ). Возбуждены дела об административных правонарушениях.

Кроме того, надзорное ведомство пресекло факты хищения денег, предоставленных в рамках национальных проектов «Семья» и «Туризм и гостеприимство». В этой связи возбуждены и расследуются уголовные дела о мошенничестве при получении выплат (ч. 2 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Майя Иванова