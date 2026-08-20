В Татарстане в этом году на модернизацию дорожно-уличной сети выделили 20 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на ремонт местных дорог направили 20 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане на ремонт местных дорог направили 20 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В рамках программы планируется привести в нормативное состояние более 1,27 тыс. км местных дорог. На сегодняшний день программа выполнена на 55%.

В этом году также запланированы строительство и реконструкция 44,4 км местных дорог, ремонт 12 км подъездов к садовым обществам, 5 км подъездов к фермерским хозяйствам и животноводческим комплексам и 2 км подъездных путей к учреждениям отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Общий объем финансирования дорожных работ в Татарстане на этот год превышает 90 млрд руб.

Анна Кайдалова