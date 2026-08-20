В Оренбургской области нашли череп шерстистого носорога возрастом 20 тысяч лет

В Оренбургской области на обрывистом берегу реки в границах национального парка «Бузулукский бор» накануне был найден череп шерстистого носорога. Останки обнаружил местный житель, после чего на место выехали участники Самарского палеонтологического общества и проекта «Пангея». Специалистф смогли извлечь череп из песка, однако сохранить полный скелет не удалось.

Как пояснили в пресс-службе нацпарка, шерстистые носороги обитали на этой территории около 27–20 тыс. лет назад, когда здесь была холодная тундростепь. Родиной вида считается Тибет, где в 2011 году на высоте 4200 метров нашли кости возрастом 3,7 млн лет.

В настоящее время череп очищают и реставрируют. После завершения работ он станет одним из центральных экспонатов выставки, посвященной Бузулукскому бору. Дата открытия экспозиции пока не называется.

Яна Вежлева