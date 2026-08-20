Сергей Багин: более тысячи молодых медиков планируют трудоустроиться в Удмуртии

Обеспеченность Удмуртии медработниками сейчас находится выше показателей по стране и ПФО, заявил и. о. министра здравоохранения республики Сергей Багин на рабочем совещании с врио главы региона Ольгой Абрамовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Обеспеченность врачами у нас составляет 44,8 на 10 тыс.населения, средним медперсоналом — 92,1. Показатели растут в том числе и благодаря целевой подготовке — в этом году обучение закончили 570 наших “целевиков” с высшим и средним образованием. Всего же трудоустроится на работу в республике планируют более 1 тыс. молодых медиков»,— цитирует господина Багина пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Глава минздрава добавил, что по федпрограммам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», появившимся 13 и 7 лет назад соответственно, в Удмуртии привлекли 1,2 тыс. специалистов. В этом году выплаты по ним предусмотрены для 45 врачей и 23 медработников среднего звена, по региональной программе «300/500» — 25 и 25.