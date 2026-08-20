Деревья на улице Октябрьской революции в Уфе высадят только после реконструкции

Реконструкция и благоустройство улицы Октябрьской революции в центре Уфы не предполагают высадки деревьев и кустарников. В то же время в ходе работ планируется установить приствольные решетки и обустроить газон, рассказали «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии в ответ на запрос об озеленении артерии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова Фото: Ксения Федорова

Улицу Октябрьской революции начали реконструировать осенью 2022 года по контракту между управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС) и ООО «Дортрансстрой». Сужение проезжей части, обновление дорожного полотна и тротуаров оцениваются более чем в 1,08 млрд руб. Также спилены деревья и выкорчеваны пни.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце ноября 2022 года руководитель муниципального учреждения «Центр городского дизайна» Руслан Алмаев заявил о планах города высадить на ремонтируемой улице около 870 крупномерных деревьев и более 400 кустарников. На тот момент на Октябрьской революции росли 257 деревьев, большинство из них считалось ослабленными или отмирающими.

Между тем, контракт на реконструкцию высадки деревьев не предполагает.

Благоустройством улицы должно было заняться ООО «Мастер групп», которое в конце 2023 года заключило соответствующий контракт на 519,9 млн руб. с управлением коммунального хозяйства и благоустройства Уфы (УКХиБ). Смета предусматривала высадку клена, липы, лиственницы, ели, черемухи, сирени, спиреи, сосен, можжевельника, чубушника, рябины, дуба, яблони и других видов растительности. Однако в феврале 2025 года УКХиБ и подрядчик расторгли контракт по взаимному соглашению.

Наконец, нынешней весной УСРДИС договорилось с компанией «Потенциал» об инженерном обеспечении и прокладке коммуникацией на улице Октябрьской революции на участке между Цюрупы и Новомостовой. Озеленения в смете не оказалось.

В пресс-службе администрации пояснили «Ъ-Уфа», что высадка растений запланирована на период после завершения всех строительно-ремонтных работ «в рамках традиционных городских экологических акций».

Идэль Гумеров