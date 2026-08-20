В Косе ищут инвестора для сохранения памятника архитектуры начала XX века

В селе Коса выставлен на продажу памятник градостроительства и архитектуры регионального значения «Больница земская». Здание продается по цене от 1 рубля за 1 кв. м. Покупатель должен будет отреставрировать и содержать здание. Об этом сообщает Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края Фото: Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Косинский врачебный участок начал работу в 1895 году. Он обслуживал четыре волости с населением 18 тыс. человек. Больница располагалась в небольшом двухэтажном деревянном здании, где не хватало оборудования. В марте 1911 года старое здание сгорело вместе с хозяйственными постройками. В 1913 году началось строительство новой каменной больницы в стиле модерн. Здание было построено в 1914 году.