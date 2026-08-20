В Башкирии суд обязал возместить инвалиду расходы на лекарства

Кировский районный суд Уфы удовлетворил требования прокуратуры Межгорья о возмещении 49-летней местной жительнице-инвалиду расходов, затраченных на покупку лекарств.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, с 2024 года заявительница состоит на диспансерном учете в медицинской организации в связи с онкологическим заболеванием, является инвалидом и нуждается в приеме лекарственного препарата.

Выписанные пациентке рецепты ставились на отсроченное обслуживание, и ей пришлось самостоятельно покупать медикаменты.

После вмешательства прокуратуры инвалида обеспечили положенным препаратом.

Майя Иванова