В Перми за 90 млн рублей продают недостроенное здание

На продажу выставлен недостроенный производственный объект площадью 2 тыс. кв. м. Как следует из объявления на Avito, здание расположено на шоссе Космонавтов, 441б. За двухэтажную конструкцию, занимающую земельный участок участок площадью 2 гa, продавец намерен выручить 90 млн руб.

Судя по опубликованным данным, на территории есть газ, собственный газорегуляторный пункт и трансформаторная подстанция на 650 кВт, имеются технические условия на инфраструктуру. На участке также расположены административно-бытовой корпус площадью 1 тыс. кв. м, офисные площади и производственная площадка, позволяющая установить кран-балку. Кроме того, сообщается о действующем разрешении нa строительство.