Житель Башкирии обвиняется в незаконном обороте алкоголя на 1,5 млн рублей

Абзелиловский районный суд рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте алкогольной продукции в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 171.1 УК РФ) стоимостью более 1,5 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2024 года фигурант дела без лицензии организовал изготовление спиртосодержащей продукции.

Он хранил товар в арендованном нежилом помещении в Абзелиловском районе, откуда продавал его покупателям в Челябинской области и республике.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота около 10 тыс. л спиртосодержащей жидкости.

Майя Иванова