В центре Каслей продают вытрезвитель за 2,5 млн рублей

МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях выставило на торги помещение бывшего медицинского вытрезвителя ОВД по Каслинскому району. Информация размещена на электронной площадке государственных торгов. Начальная цена лота составляет чуть менее 2,5 млн руб.

Согласно аукционной документации, на продажу выставлено нежилое помещение площадью 167,1 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома на улице Советской. Ранее в этих стенах функционировало государственное специализированное учреждение (ГСУ), оказывающее услуги по принудительному приведению граждан в адекватное состояние. Теперь ведомство решило передать актив в частные руки.

Начальная стоимость объекта определена в 2 475 000 руб. Шаг аукциона установлен в размере 123,7 тыс. руб. (5% от начальной цены). Прием заявок от потенциальных инвесторов, готовых переосмыслить функциональное назначение помещений, продлится до 21 сентября. Сами торги назначены на 24 сентября 2026 года.

Примечательно, что, согласно выписке из ЕГРН, лот, в отличие от его бывших постояльцев, не имеет никаких юридических обременений.

Система медицинских вытрезвителей в России претерпела ряд реформ: после их закрытия в 2011 году функции по оказанию помощи лицам в состоянии опьянения были переданы учреждениям Минздрава, однако с 2021 года в регионах начался процесс возрождения вытрезвителей в формате государственно-частного партнерства.

Евгений Рыженьков