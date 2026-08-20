Девелопер из Челябинска строит в Донецке автономный город-сад

Челябинская девелоперская компания «Весна» начинает строительство в Донецкой Народной Республике современного жилого комплекса «Флора». ЖК вырастет в западной части регионального центра в 10 минутах езды от площади Ленина. Масштабная стройка займет 70 га и продлится 13 лет. Это первый и самый крупный проект комплексного развития территории (КРТ) в регионе.

Основанием для выхода в новый регион служит работающая в ДНР до 2050 года свободная экономическая зона. Ее резиденты получают ряд преференций: налоговые льготы, упрощенную процедуру получения земли. На сегодняшний день договор о КРТ уже подписан, компания ведет подготовку участка к стройке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ООО СЗ «Новый Донецк 2024» Фото: предоставлено ООО СЗ «Новый Донецк 2024»

ЖК рассчитан на 20 тыс. жителей и будет представлять из себя город в городе, в котором есть вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура. Застройщик сознательно отказался от возведения многоэтажных домов - высота жилых зданий составит комфортные для восприятия 6–8 этажей.

«Флора» – это исторический топоним. Более века назад так назывались крупные тепличные хозяйства, снабжавшие город Сталин (это имя Донецк носил с 1924-го по 1929 год) зеленью. Также республиканский центр известен как город миллиона роз. В советские годы появилась традиция высаживать по одному цветку на жителя. Название «Флора» отсылает к этому обычаю.

Девелопер «Весна» занимается преимущественно авторскими проектами. В Челябинске компания известна такими проектами как ЖК «Лесопарковый», «Весенний», «Дом на Энтузиастов», клубный дом «Элевен». Дома застройщика отличаются эксклюзивной архитектурой, функциональными планировками жилых помещений, особым вниманием к дизайну мест общего пользования (парадных, дворов, ресепшенов), применением лучших мировых практик при благоустройстве дворов и красных линий. За все время работы «Весна» построила более 2,3 тыс. квартир.

Жилой фонд «Флоры» будет включать как компактные студии, так и большие квартиры для семей. Помещения на первом этаже домов будут оборудованы выходами на собственные террасы. Дворы спроектированы как приватные парки, они будут закрыты от посторонних и автомобилей.

Через миниполис протянется зеленый бульвар. По всему району проложат сеть прогулочных тропинок, которые не будут пересекаться с автомобильными дорогами. Одним из ключевых объектов «Флоры» станет собственная набережная, ее построят на берегу пруда, который когда-то снабжал тепличные хозяйства и окрестные деревни водой.

Помимо жилых зданий девелопер построит в микрорайоне школу на 1,5 тыс. мест, два детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс. Будут работать торгово-развлекательный комплекс и комьюнити-центр. На территории «Флоры» установят специальные водонакопители для стабильной подачи питьевой воды.

Покупатели недвижимости могут воспользоваться всеми социальными программами, которые действуют в России на новых территориях.

На данный момент договор о комплексном развитии территории и проект планировки уже официально подписаны. Сейчас застройщик ведет организацию строительной площадки. Ознакомиться с концепцией и оставить заявку на ранний доступ к информации о старте продаж – https://floradn.ru/

ООО СЗ «Новый Донецк 2024»