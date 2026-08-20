Прокуратура добилась погашения долгов по зарплате на пермском предприятии
Прокуратура Ленинского района Перми выявила нарушения трудовых прав работников одного из коммерческих предприятий, которым свыше двух месяцев не выплачивалась заработная плата. Общая сумма долгов превысила 7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
По материалам прокурорской проверки СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
Работодателю также было внесено представление об устранении нарушений закона, юридическое лицо привлекли к административной ответственности. В суд направлены иски о взыскании сумм невыплаченной заработной платы, а также компенсационных выплат, которые были удовлетворены.
Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность перед работниками полностью погашена.