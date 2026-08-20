Глава ПАО «Россети Урал» и генеральный директор ПАО «Пермэнергосбыт» обсудили перспективы сотрудничества компаний

В Екатеринбурге состоялась встреча генерального директора компании «Россети Урал» Дмитрия Воденникова с руководителем «Пермэнергосбыта» Игорем Шершаковым. Они обсудили вопросы информационного обмена, платежной дисциплины потребителей электроэнергии в Пермском крае, координацию работы при осуществлении технологического присоединения и заключения договоров с новыми клиентами.

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Большое внимание было уделено реализации Федерального закона №522. Согласно документу, обязанность по установке новых счетчиков электроэнергии в многоквартирных домах перешла к гарантирующему поставщику, а в частном секторе и отдельно стоящих нежилых помещениях – к электросетевой компании. С 1 января 2022 года все устанавливаемые устройства должны обладать возможностью подключения к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Главная особенность таких «умных» приборов – автоматическая регулярная передача показаний для расчетов.

Сегодня к интеллектуальной системе учета электроэнергии компанией «Пермэнергосбыт» подключено более 170 тыс. счетчиков, установленных в многоквартирных домах Пермского края. Всего же за 2026–2030 годы организация планирует смонтировать 350 тыс. таких приборов в квартирах пермяков. Компания «Россети Урал» в Прикамье установила в частном секторе более 250 тыс. интеллектуальных приборов учета (ИПУ). В течение пяти лет планируется размещение еще около 260 тыс. ИПУ.

«Мы заинтересованы в том, чтобы сделать систему учета удобной для обеих компаний. Совместная работа с «Пермэнергосбытом» по верификации данных – это ключ к сокращению потерь электроэнергии в сетях. Когда у нас единая картина потребления, мы исключаем серую зону и синхронизируем наши планы развития с реальной нагрузкой на оборудование», – отметил на встрече Дмитрий Воденников.

«Внедрение «умного» учета – это наш совместный вклад в прозрачность расчетов и комфорт для жителей края. Благодаря интеграции данных с ПАО «Россети Урал» мы минимизируем спорные моменты и видим реальную картину потребления, что крайне важно для поддержания платежной дисциплины и снятия нагрузки с потребителей по передаче показаний», – подчеркнул Игорь Шершаков.

Модернизация систем учета электроэнергии и электросетевого оборудования – важная составляющая автоматизации электросетевого комплекса Прикамья. С ее помощью энергетики успешно решают задачи по снижению уровня потерь, повышению эффективности работы сетевого комплекса, улучшению показателей качества и надежности электроснабжения потребителей региона.

ПАО " Пермэнергосбыт"