Житель Тольятти украл сапборд с турбазы в Ширяево и переплыл Волгу

В Жигулевске полицейские задержали 38летнего жителя Тольятти, подозреваемого в краже сапборда с турбазы в селе Ширяево. О пропаже спортивного инвентаря стоимостью свыше 11 тыс. рублей в полицию заявил владелец базы. Об этом сообщили в прессслужбе ГУ МВД России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Сотрудники следственнооперативной группы осмотрели место происшествия, опросили заявителя и изучили записи камер видеонаблюдения — на них зафиксирован момент хищения. На основании кадра из видео была составлена и распространена ориентировка на подозреваемого.

Полиция установила, что мужчина проник на закрытую территорию турбазы через ограждение, взял сапборд и отправился на нем через Волгу — по его словам, чтобы успеть на работу. Он утверждал, что не планировал присваивать имущество, но не смог найти владельца. Преодолев, как он утверждает, более 30 км по воде, мужчина передал доску на временное хранение знакомой. Впоследствии женщина, не зная о противоправном характере вещей, избавилась от них — в том числе и от сапборда.

Подозреваемого установили и задержали по месту жительства. Во время опроса он признал вину, выразил раскаяние и полностью возместил материальный ущерб потерпевшему. В отношении мужчины отделением дознания ОМВД России по городу Жигулевску возбуждено уголовное дело по факту кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ).

Георгий Портнов