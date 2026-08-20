Дроны ВСУ повредили несколько домов на севере Астраханской области

Обломки украинских беспилотников повредили несколько частных домов в Ахтубинске. Среди горожан есть пострадавшие с легкими ранениями, сообщил глава города Александр Сиваков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обломки БПЛА повредили окна домов в Ахтубинске

Фото: ИА «Общественное мнение» Обломки БПЛА повредили окна домов в Ахтубинске

Фото: ИА «Общественное мнение»

БПЛА сбили ночью военнослужащие Ахтубинского гарнизона. В районах падения обломков повреждены окна в многоквартирных домах. Пострадавшие ахтубинцы получили легкие травмы, госпитализация не потребовалась.

На местах работают экстренные службы. Ситуацию контролирует администрация города и правоохранители.

Режим воздушной опасности ввели на территории Астраханской области 20 августа в 00:23 по местному времени. В 07:09 утра прозвучал отбой.

Марина Окорокова