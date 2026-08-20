Инфляция в Курганской области выросла до 6,1%

Годовая инфляция в Курганской области в июле 2026 года составила 6,1%. По сравнению с июнем показатель увеличился на 0,2 п. п. Это выше, чем в целом по стране (почти 6%), сообщает региональное отделение Уральского ГУ ЦБ России.

Инфляция на продовольственные товары увеличилась до 4,4% после 3,8% в июне. Годовой рост цен на непродовольственные товары после 5,4% в начале лета составил 6,5%. Инфляция на услуги упала с 11,9% до почти 9%. Продолжали ускоренно дорожать бензин и дизель, слабее, чем обычно в июле, дешевели овощи и фрукты. В услугах в целом цены повышались медленнее, но бытовые и медицинские услуги продолжали дорожать быстрыми темпами из-за напряженности с кадрами.

Виталина Ярховска