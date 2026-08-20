Средняя цена на бензин в Прикамье выросла на 24 копейки

За неделю с 11 по 17 августа 2026 года средняя цена на автомобильный бензин в Пермском крае выросла на 24 коп. и составила 81,47 руб. за литр, сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Стоимость бензина АИ-92 выросла на 43 коп. и составила 77,46 руб. за литр, цена на АИ-95 увеличилась на 11 коп., до 84,18 руб. за литр, стоимость АИ-98 не изменилась и по-прежнему составляет 98,20 руб. за литр, цена на дизельное топливо снизилась на 55 коп. и составила 88,91 руб. за литр. Средняя цена бензина в ПФО составила 73,86 руб. за литр.

По данным Росстата, с 11 по 17 августа 2026 г. изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 40 субъектах Российской Федерации, более всего — в Красноярском крае +8,1%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 20 субъектах Российской Федерации, более всего — в Республике Тыва (-3,6%).