Рынок продажи автомобилей в Прикамье в июле показал снижение впервые с конца прошлого года

Рынок новых легковых автомобилей в Пермском крае за июль 2026 года показал снижение на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщают профессиональное сообщество «Автомаркетолог» и аналитики VERRA. Всего в прошлом месяце в регионе зарегистрировано 2363 новых легковых авто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Verra Фото: Verra

На 35,4% в прошлом месяце снизились продажи Changan, на 37,1% Belgee, на 65% Solaris, на 69% Omoda, на 94,8% Exeed. При этом количество зарегистрированных в Пермском крае новых авто Toyota увеличилось на 23,9%, Geely на 8,3%.

Кроме того, за июль 2026 года на 2,3% выросло количество зарегистрированных в Прикамье подержанных легковых автомобилей. Всего было зарегистрировано 8394 таких авто.

Напомним, после снижения ключевой ставки ЦБ и восстановления потребительского кредитования в стране с конца 2025 года наблюдался рост продаж автомобилей в Пермском крае. Так, в июне рынок новых легковых автомобилей в Прикамье показал рост на 30,8%.