Группа «Самолет» планирует приступить к реализации КРТ в Перми в четвертом квартале этого года

ГК «Самолет» объявила о том, что приступит к реализации проекта КРТ в Заостровке в четвертом квартале этого года. Как сообщил застройщик, новый жилой комплекс почти на 100 тыс. кв. м получит название «Огни на Строителей». В первой очереди запланировано строительство пяти домов от 14 до 25 этажей. В них запроектировано более 685 квартир общей площадью 29,6 тыс. кв. м. На весь проект около 6 тыс. кв. м будет выделено под коммерческую инфраструктуру, из них в первой очереди — около 1,5 тыс. кв. м. В ГК «Самолет» сообщили также о намерении построить детский сад на 225 мест.

Напомним, в октябре 2024 года группа «Самолет» заключила с властями Пермского края договор о комплексном развитии территории площадью 5,74 га в Заостровке. Земля девелопера ограничена улицами Строителей, Водопроводной и бульваром Преображенского. Реализовывать проект в Перми будет специально созданная дочерняя структура компании — ООО «Специализированный застройщик "Заостровка“». В июле прошлого года была получена разрешительная документация на строительство первой очереди жилого комплекса.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», в начале этого года краевые власти инициировали судебное разбирательство с девелопером из-за неисполнения обязательств по договору КРТ. Однако в начале августа стороны заключили мировое соглашение, и девелопер объявил о начале реализации проекта.