Глава Прикамья посетил промышленные предприятия Краснокамска

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил три предприятия, расположенные в Краснокамском округе: Пермский завод грузовой техники, Краснокамский завод металлических сеток и Уральский завод противогололедных материалов. Глава региона ознакомился с производством, реализацией инвестиционных проектов и планами компаний по дальнейшему развитию. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Визит в округ Дмитрий Махонин начал с посещения Пермского завода грузовой техники, выпускающего нефтесервисное оборудование и спецтехнику под брендом «Пермяк». На заводе отлажен полный производственный цикл — от заготовки металла, изготовления деталей и сварочных работ до сборки готовой техники. Компания завершает реализацию приоритетного инвестиционного проекта: вводит в эксплуатацию новый цех компонентных изделий, обустраивает зону испытаний и склад. Объем инвестиций превысил 155 млн руб. В рамках проекта завод осваивает выпуск цементировочных агрегатов. По данным предприятия, такая продукция не имеет российских аналогов.

Губернатор посетил также Краснокамский завод металлических сеток, производящий металлические и синтетические сетки для промышленного оборудования. Продукция компании используется в целлюлозно-бумажной, горнодобывающей и других отраслях. Сейчас завод завершает приоритетный инвестиционный проект по расширению производства. Часть нового оборудования уже введена в эксплуатацию.

Последней точкой поездки стал Уральский завод противогололедных материалов. Предприятие работает с 2007 года и выпускает под брендом «Бионорд» материалы для содержания дорог, аэродромов и других инфраструктурных объектов зимой и в межсезонье. Продукция завода используется более чем в 50 регионах России. На предприятии работают почти 600 человек. Завод входит в число крупных промышленных компаний Прикамья и является одним из значимых налогоплательщиков региона.