Пожарные провели учения в «Екатеринбург-ЭКСПО»

В Екатеринбурге пожарные и спасатели отработали действия при условном пожаре в конгресс-центре «Екатеринбург-ЭКСПО» и проведение аварийно-спасательных работ на объектах с массовым пребыванием людей, сообщили в МЧС Свердловской области. Учения прошли в преддверии Международного фестиваля молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

По легенде, на сцене концертного зала произошло короткое замыкание оборудования и начался пожар, а автоматические системы противопожарной защиты и противопожарный занавес не сработали. По эвакуационным путям начал распространяться дым. Угроза возникла для зала вместимостью до 5 тыс. человек.

Пожарные прибыли к условному месту возгорания через две минуты: в составе группы были 40 спасателей и 20 единиц спецтехники — в том числе автоцистерны, автолестницы, командно-штабные машины и автомобили связи, был развернут оперштаб. Газодымозащитная служба начала поиски и эвакуацию условных пострадавших, личный состав отработал подачу воды и взаимодействие с администрацией объекта и экстренными службами города.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет.

Ирина Пичурина