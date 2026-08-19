Дзюдоист победил в конкурсе на должность директора Ульяновского спортивного училища

В минспорта Ульяновской области прошел второй этап конкурса на замещение вакантной должности директора Ульяновского спортивного училища (техникума), сообщило в среду спортивное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Калмыков

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Олег Калмыков

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В министерстве отмечают, что в среду завершился второй этап конкурса, в рамках которого кандидаты представили и защитили программы развития учреждения, обозначив основные направления его дальнейшей работы.

В состав конкурсной комиссии под председательством регионального профильного вице-премьера Вадима Андреева министр физической культуры и спорта региона Николай Цуканов, деканы спортивных факультетов УлГУ и УлГПУ, депутаты регионального заксобрания.

По итогам рассмотрения программ конкурсная комиссия рекомендовала к участию в заключительном этапе Олега Калмыкова — известного в регионе тренера, спортивного функционера и общественного деятеля. За него проголосовали все члены комиссии. По итогам подсчета оценочных листов Олег Калмыков обошел своего соперника — преподавателя техникума Максима Жукова с трехкратным преимуществом.

Минспорта отмечает, что далее кандидату предстоит пройти третий этап, включающий в себя психофизиологическое тестирование с применением полиграфа, личностно-профессиональную диагностику и тестирование на наличие знаний и опыта, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

Предполагается, что уже с 1 сентября Олег Калмыков сможет возглавить спортивный техникум.

Олег Калмыков родился 27 октября 1961 года в семье военного. С детства проживает в Ульяновске. Имеет три высших образования: УлГПУ (факультет физвоспитания), Санкт-Петербургский технический университет (факультет экономики и финансов), Академию госслужбы им. Столыпина (факультет государственной и муниципальной службы). Был инициатором создания ульяновской общественной организации «Федерация дзюдо» и является ее президентом с момента образования. Президент Олимпийского совета Ульяновской области и Спортивного союза Ульяновской области. В 2016 году был кандидатом в губернаторы региона от партии «Справедливая Россия».

Ульяновское спортивное училище (техникум) — крупнейшее спортивное учебное заведение региона. Готовит педагогов по физкультуре и спорту, тренеров по различным видам спорта, спортивный резерв для сборных команд страны. Ранее имело статус училища олимпийского резерва, но в 2024 году лишилось его. Осенью того же года директор училища (экс-министр спорта региона) Сергей Кузьмин был уволен по решению министерства. Как тогда пояснял министр Николай Скобелин, одной из основных причин увольнения стала потеря училищем статуса олимпийского резерва. С тех пор училище не имело полноценного руководителя. В ранге исполняющего обязанности им руководит по настоящее время знаменитый легкоатлет, олимпийский чемпион (1988 год), заслуженный мастер спорта СССР Владимир Крылов, до этого занимавший пост замдиректора техникума.

Сергей Титов, Ульяновск