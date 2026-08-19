Какие наши ЦОДы

Компания «ЦОД Эксперт» собирается построить дата-центр в Перми. Архитектурные и инженерные детали пока не разглашаются, но предполагается, что новый ЦОД будет соответствовать стандарту «Tier 3», иметь подведенную мощность 7 МВт и рассчитан на 456 серверных стоек. Объем планируемых инвестиций превысит 3,5 млрд руб. Подобные проекты компания реализует в нескольких городах. Эксперты считают, что рынок в Перми пока мало развит и эффективность работы центра будет зависеть от стоимости электричества, а также от скорости заполняемости ЦОД. Средний срок окупаемости таких объектов составляет около десяти лет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ

ООО «ЦОД Эксперт» планирует строительство центра обработки данных в Перми, рассказали «Ъ-Прикамье» в компании. Инвестор намерен заключить соглашение о сотрудничестве с Агентством инвестиционного развития Пермского края на проходящем в Перми форуме «Города будущего». Как пояснили в компании, документ предусматривает реализацию проекта по созданию в Перми дата-центра. Согласно договоренностям, Агентство инвестиционного развития будет предоставлять инвестору необходимую информационно-консультационную помощь. Кроме того, агентство окажет содействие в организации диалога с представителями органов государственной власти Пермского края и профильных организаций. Архитектурные и инженерные детали пока не разглашаются, но предполагается, что новый ЦОД будет соответствовать стандарту «Tier 3», иметь подведенную мощность 7 МВт и рассчитан на 456 серверных стоек. Объем планируемых инвестиций превысит 3,5 млрд руб.

«Пермский край обладает огромным потенциалом и большими перспективами для внедрения цифровых технологий. В настоящее время мы ведем переговоры с представителями различных отраслей и органов государственной власти, чтобы выявить наиболее актуальные запросы. Мы верим, что наш проект позволит обеспечить современную, отказо­устойчивую инфраструктуру для развития бизнеса, обеспечит новые вакансии и расширенные возможности для цифровой трансформации, что, в свою очередь, повысит инвестиционную и коммерческую привлекательность региона»,— рассказал основатель и управляющий «ЦОД Эксперт» Дмитрий Шаров.

ООО «ЦОД Эксперт» зарегистрировано в Москве в 2024 году. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», 70% компании принадлежит Дмитрию Шарову, по 10% Александру Геркусову, Антону Нехорошеву, Дмитрию Щербинину. Компания возводит ЦОД в нескольких регионах России: в Екатеринбурге, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Партнером компании в регионах выступает ГК «Т.Парк», которая сопровождает проекты «ЦОД Эксперт» в регионах, в первую очередь в Перми. Как пояснил генеральный директор «Т.Парк» Евгений Протопопов, компания помогает анализировать рынок и подбирает участки для строительства. «Услуги ЦОД видятся очень востребованными в Перми, но рынок пока не развит, так как не было предложения. Это напоминает ситуацию ранее с оте­лями, ТЦ, складами — которых также не было ранее и теперь наконец появились»,— считает господин Протопопов. Он уточнил, что окупаемость ЦОД зависит на 50% от доступности электричества, на 25% — от правильной локации.

«Для оценки размера объекта важно разграничивать региональный и столичный рынки. В масштабах Пермского края и Урала это однозначно один из крупнейших, даже опорный объект. В большинстве российских регионов, за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, стандартный размер коммерческих ЦОД редко превышает 300 стоек. Площадка на 456 стоек способна полностью закрыть потребности в качественной инфраструктуре крупного регионального бизнеса, финансового сектора и государственных структур»,— говорит управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. В то же время она отмечает, что на федеральном уровне проект выглядит как довольно средний по своим параметрам дата-центр. По ее словам, в Москве, Московской и Ленинградской областях сегодня возводятся мега-ЦОДы на 2–5 тыс. стоек с мощностью от 30 до 50 МВт и выше.

«Но зато в данном случае вполне понятна экономика проекта. Заявленные 3,5 млрд руб. инвестиций дают около 7,6–8 млн руб. на одну стойку. Это вполне адекватная рыночная стоимость для сертифицированного уровня надежности Tier 3 с учетом современной стоимости тяжелого инженерного оборудования: источников бесперебойного питания, дизель-генераторов, систем охлаждения и так далее»,— объясняет госпожа Владимирова.

Эксперт говорит, что средний срок окупаемости коммерческих дата-центров высокого уровня надежности составляет от семи до десяти лет, но при формировании бизнес-модели нужно учитывать целый ряд факторов. «Во-первых, это скорость заполняемости. Чтобы проект вышел на плановые финансовые показатели, в первые два-три года после ввода в эксплуатацию необходимо загрузить не менее 70–80% стойко-мест,— рассказывает управляющий партнер IPM Consulting.— Во-вторых, стоимость электроэнергии. Электричество формирует до 50–60% всех операционных расходов дата-центра. Окупаемость напрямую зависит от локального промышленного тарифа за киловатт-час, так что если стоимость энергии поползет вверх, то вырастут и сроки окупаемости инвестиций. Пока таких рисков нет, но десять лет — это длительный срок».

Ирина Суханова