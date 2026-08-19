Прокуратура Орла оштрафовала директора «Экограда» за невывоз мусора

Прокуратура Железнодорожного района Орла провела проверку соблюдения закона в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и выявила нарушения ООО «Экоград» периодичности вывоза мусора с контейнерных площадок. Об этом сообщили в надзорном органе

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Гендиректора в лице Дмитрия Хроменкова привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами) и назначили штраф в 30 тыс. руб.

В прокуратуре добавили, что после прокурорского представления «вывоз отходов приведен в соответствие с нормативными требованиями». Вопрос надлежащего обращения с ТКО, отметили в ведомстве, находится на контроле.

ООО «Экоград» зарегистрировано в Орловской области в феврале 2014 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. По итогам 2025 года выручка предприятия составила 114 млн руб., чистая прибыль — 6,5 млн руб.. Гендиректором и владельцем 100% является Дмитрий Хроменков.

С конца 2019 года по конец 2023 года вывозом мусора в Заводском и Железнодорожном районах Орла занималось местное ООО «Экологистик». В конце 2020-го с работой перевозчика возникли проблемы.

В ноябре 2023-го право на вывоз ТКО получило на торгах местное ООО «Экотексити» за 192,6 млн руб. Новый перевозчик должен был приступить к работе в январе 2024 года, однако отказался от выполнения контракта.

Было решено разыграть на торгах право на обслуживание Железнодорожного района за 154 млн руб. — контракты получили местные ЗАО «Чистый город» и ООО «Экоград».

О расторжении контракта с «Экоградом» на транспортировку ТКО из восьми муниципальных образований Орловской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова