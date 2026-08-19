Бывший соратник призвал к выборам

Внутренние проблемы президента Украины усугубляются, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, попытка «перевернуть страницу» после череды политических неудач обернулась против Владимира Зеленского. Бывший глава украинского Минобороны Михаил Федоров призвал провести президентские выборы, не дожидаясь окончания конфликта. Отставка Федорова в июле обернулась массовыми протестами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вечером 18 августа Федоров опубликовал на странице в YouTube видеообращение, где раскритиковал решение президента уволить его. Он отметил, что главным критерием назначения людей в стране стал «не профессионализм, а лояльность системе».

Также экс-глава Минобороны призвал провести выборы. Впрочем, едва ли сейчас это возможно, отметил военный аналитик Майкл Кларк в эфире Sky News:

«На Украине большой кризис, я думаю, ситуация назревала. Федоров в этом видео "снимает перчатки" и говорит, что бросает вызов Зеленскому как лидеру правительства. Мы не знаем, что будет дальше, но сегодня для Зеленского самый опасный день с февраля 2022-го в политическом плане. Я не знаю, как сам Федоров видит дальнейшее развитие событий. Кстати, ему уже предлагали высокие посты, но он отказывался и говорил, что хочет быть только министром обороны, потому что знает, как нужно организовать общество, чтобы одержать победу в этом конфликте.

В общем, ситуация чрезвычайная. Но как провести безопасные выборы в условиях горячей фазы конфликта?

Это практически невозможно представить. Если бы в 2026 году удалось добиться прекращения огня, только следующим шагом могло бы стать проведение выборов. И за всем этим стоят США, которые хотели бы, чтобы Зеленский ушел. Они считают, что его преемник заключит сделку с русскими, пойдет на уступки. Тогда конфликт закончится, а Вашингтон припишет себе все заслуги».

Михаил Федоров — один из давних соратников Зеленского. В 2019-м он входил в его предвыборный штаб, отвечал за цифровое направление кампании. После вступления Зеленского в должность стал вице-премьер-министром — министром цифровой трансформации Украины. Он занимал этот пост более шести лет, при нем был запущен сервис «Госуслуг» и введены электронные паспорта вакцинации во время пандемии.

С середины июля 2026-го в Киеве и других крупных городах Украины идут акции протеста. Демонстранты требуют восстановить Федорова в должности. 20 августа митингующие собрались у здания Верховной рады, которая проголосовала за назначение Евгения Хмары на должность министра обороны. Европейские власти пока выбрали выжидательную позицию, отмечает собкор “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова:

«Европейские политические круги в целом не спешат маргинализировать заявление Федорова. Во-первых, это все-таки довольно видный политик, который до недавнего времени занимал высокий государственный пост. Он, например, приезжал во Францию, в том числе на переговоры, и воспринимался всеми как равнозначный партнер.

И пока что нет ощущения, что его призыв — угроза украинской демократии. Скорее, речь идет о совершенно ином восприятии.

На уровне СМИ можно заметить легкие детали в риторике, которая сопровождает новости о заявлении Федорова. Так, в частности, в публикации в газете Le Monde называют призыв актом вызова Зеленскому, противопоставляя двух политиков друг другу. Более того, в публикации говорится, что Федоров перешел ту линию, которую пока что никто не переступал с 2022 года, а именно: поднял вопрос, который задать боялись все. В публикации медиагруппы RTL напрямую говорится в заголовке, что Федоров превратился из одного из ближайших союзников в полноценного соперника Зеленского.

Там рассматривают его шансы стать полноценным кандидатом на пост президента и его вероятность выиграть президентские выборы, если они состоятся. Французские официальные политические круги пока что хранят молчание. Видимо, хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация и насколько действительно фигура Федорова может стать значимой на политической арене».

Бывший министр обороны неоднократно говорил о коррупции и саботаже реформ. В этом он обвинял и главкома ВСУ Александра Сырского. Последнего в итоге тоже уволили. Владимир Зеленский обращение Федорова еще не комментировал. Аккуратно обсуждают предложение экс-министра обороны и немецкие СМИ, отмечает журналистка из Гамбурга Анна Садовникова:

«В стране очень осторожно отнеслись к этой новости, достаточно нейтрально написаны все статьи с упоминанием этой речи. Подробно, например, редакционная сеть Германии (RND) разобрала выступление. И первое, что было написано, — это цитата, которую упоминают все средства массовой информации: "Демократия не должна стать заложницей России".

Речь идет о том, что впервые предложение о выборах в период, когда боевые действия не прекращаются, поступило от России.

Тот же портал говорит о том, что, с одной стороны, удивительно, что ровно через месяц после отставки Федоров выступил с такой программной речью, девятиминутным роликом на YouTube.

В то же время интересно отметить именно этому порталу то, что он же сам был долгое время соратником Зеленского. И соответственно, ту систему отсутствия демократии, которую он критикует, сам и поддерживал. Можно сказать, что это такая легкая критика в сторону Федорова. Говорится о том, что Киевский международный институт социологии провел опрос, согласно которому только 15% жителей Украины говорят о необходимости такого рода выборов, а 55% выражают свое доверие этому правительству».

Тем временем Национальное антикоррупционное бюро объявило о «спецоперации по разоблачению преступной организации в органах власти». Там также сообщили о следственных действиях в кабинете замглавы офиса Зеленского Ирины Мудрой.

Сама чиновница находится за границей. Президент Украины уже отправил ее в отставку. Кроме того, силовики пришли с обысками в Sense Bank. Эту компанию связывают с давним бизнес-партнером Зеленского — Тимуром Миндичем.

Екатерина Вихарева