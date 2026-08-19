Убыток прикамского СМЗ превысил 1,4 млрд рублей из-за низких цен на магний

За первое полугодие 2026 года ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) получило чистый убыток в размере 1,46 млрд руб., указано в отчетности компании. Это на 300 млн руб. больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Выручка компании за то же время снизилась с 4,96 млрд руб. до 4,32 млрд руб. При этом в бухгалтерской отчетности сообщается о сокращении денежных потоков от продажи продукции с 5,62 млрд руб. в первом полугодии 2025-го до 4,67 млрд руб. в аналогичном периоде 2026-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Ухудшение финансовых показателей СМЗ в отчете связывается с низкими мировыми ценами на магниевую и титановую продукцию. Кроме того, там говорится о негативном влиянии низкого курса доллара США на цены внутреннего рынка. Помимо внешних факторов негативное воздействие на рынки металлов, производимых на СМЗ, оказал перенос сроков массового выпуска самолетов отечественной гражданской авиации.

ОАО «СМЗ» - старейшее из ныне действующих магниевых заводов в мире. На долю соликамского предприятия приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. В 2022 году суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии 89% акций компании в собственность государства. Сейчас завод управляется структурами ГК «Росатом».