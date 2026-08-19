В Ульяновске снова направлено в суд дело экс-замглавы района о ложном рекрутерстве

В Засвияжский районный суд Ульяновска повторно поступило уголовное дело Натальи Ланцовой, бывшего заместителя главы Засвияжского района областного центра. Информация об этом размещена на сайте райсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», глава Засвияжского района Наиль Юмакулов и его первый заместитель Наталья Ланцова были задержаны 31 марта 2025 года сотрудниками СУ СКР и УФСБ региона. Чиновникам было предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат в крупном и особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и превышении должностных полномочий по предварительному сговору в корыстных или иных интересах (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, от трех до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, глава района и его первый заместитель использовали списки граждан, самостоятельно заявивших о желании заключить контракт с Минобороны РФ, и оформляли выплаты на фиктивных рекрутеров (сотрудников администрации). Деньги, по версии следствия, затем передавались Наталье Ланцовой. Всего, по данным следствия, Наиль Юмакулов совместно с Натальей Ланцовой похитили из бюджета региона 2,01 млн руб.

По словам источников «Ъ-Волга», близких к облправительству, с лета 2024 года, существовал план по набору контрактников, он устанавливался и для глав администраций районов Ульяновска, которые несли за это персональную ответственность. В Ульяновской области выплата за привлечение одного контрактника с конца ноября 2024 года составляла 150 тыс. руб.

Наиль Юмакулов вину признал частично, пошел на сотрудничество со следствием. Пояснял, что деньги за ложное рекрутерство получала его заместитель, и эти средства направлялись в благотворительные фонды, а также на поддержку участников СВО. Наталья Ланцова вину не признала.

21 мая суд приговорил Наиля Юмакулова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Вынесение приговора Наталье Ланцовой было отложено в связи с ее болезнью.

В конце июня стало известно, что полковник в отставке Наиль Юмакулов подписал контракт с Минобороны и уходит на СВО.

Сергей Титов, Ульяновск