В Ульяновске снова направлено в суд дело экс-замглавы района о ложном рекрутерстве
В Засвияжский районный суд Ульяновска повторно поступило уголовное дело Натальи Ланцовой, бывшего заместителя главы Засвияжского района областного центра. Информация об этом размещена на сайте райсуда.
Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ
Как ранее сообщал «Ъ-Волга», глава Засвияжского района Наиль Юмакулов и его первый заместитель Наталья Ланцова были задержаны 31 марта 2025 года сотрудниками СУ СКР и УФСБ региона. Чиновникам было предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат в крупном и особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и превышении должностных полномочий по предварительному сговору в корыстных или иных интересах (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, от трех до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, глава района и его первый заместитель использовали списки граждан, самостоятельно заявивших о желании заключить контракт с Минобороны РФ, и оформляли выплаты на фиктивных рекрутеров (сотрудников администрации). Деньги, по версии следствия, затем передавались Наталье Ланцовой. Всего, по данным следствия, Наиль Юмакулов совместно с Натальей Ланцовой похитили из бюджета региона 2,01 млн руб.
По словам источников «Ъ-Волга», близких к облправительству, с лета 2024 года, существовал план по набору контрактников, он устанавливался и для глав администраций районов Ульяновска, которые несли за это персональную ответственность. В Ульяновской области выплата за привлечение одного контрактника с конца ноября 2024 года составляла 150 тыс. руб.
Наиль Юмакулов вину признал частично, пошел на сотрудничество со следствием. Пояснял, что деньги за ложное рекрутерство получала его заместитель, и эти средства направлялись в благотворительные фонды, а также на поддержку участников СВО. Наталья Ланцова вину не признала.
21 мая суд приговорил Наиля Юмакулова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Вынесение приговора Наталье Ланцовой было отложено в связи с ее болезнью.
В конце июня стало известно, что полковник в отставке Наиль Юмакулов подписал контракт с Минобороны и уходит на СВО.