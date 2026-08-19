Бизнесмену из Пензы оставили в силе штраф за взятку главе управления культуры
Пензенский областной суд оставил без изменения приговор индивидуальному предпринимателю Константину Кузнецову, признанному виновным в даче взятки бывшему начальнику управления культуры администрации Пензы Вере Фейгиной. Таким образом, судебная инстанция отклонила апелляционное представление прокуратуры, настаивавшей на ужесточении наказания.
Пензенский областной суд
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Ранее, 18 мая, Октябрьский районный суд Пензы назначил Кузнецову наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн руб. По данным следствия, в прошлом году Вера Фейгина договорилась с предпринимателем о передаче ей 690 тыс. руб. за обеспечение ему и аффилированным лицам преимуществ при заключении договоров в рамках проекта «Пензенское лето — 2025». 8 августа в служебном кабинете чиновницы была получена часть суммы в размере 250 тыс. руб., после чего оба фигуранта были задержаны сотрудниками ФСБ, а денежные средства изъяты.
На следующий день после задержания Вера Фейгина, занимавшая должность руководителя ведомства на протяжении 20 лет, была уволена по соглашению сторон. Ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста (первоначально — содержание под стражей).
Суд приговорил экс-чиновницу к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также запретил ей в течение трех лет занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. В ходе процесса Фейгина полностью признала вину, пояснив, что планировала уйти на пенсию и намеревалась распределить полученные средства между сотрудниками управления из «благих побуждений».