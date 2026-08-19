«Знаменитостям у нас всегда рады»

Бум бронирований и активизация мошенников. В России продолжают обсуждать предстоящие осенью концерты Канье Уэста в северной столице. В соцсетях граждане обмениваются информацией о ценах на билеты. Власти предупреждают о действиях различных аферистов. Отельеры фиксируют повышенный спрос на гостиницы и аренду квартир. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает раскол в обществе и элитах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Осенью в России ожидается чрезвычайно важное событие — к нам едет Канье Уэст. Кто он такой и чем знаменит, кроме музыки, наверное, уже не нужно пояснять. Стоит лишь сказать, что на Западе его отменяют по причине «антисемитских высказываний». Как бы то ни было, в РФ активно идет продажа билетов на его концерты в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». При этом мнения известных людей, чиновников и депутатов разделились. Кто-то требует его запретить, а кто-то чествует.

Первые — это в основном «борцы за нравственность и традиционные ценности», скажем, депутат Николай Новичков из «Справедливой России — За правду» и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Тогда как зампред культурного думского комитета Елена Драпеко отмечала: «Уэст нужен России, так как это сильный жест на фоне антироссийской истерии на Западе. А то, что он когда-то Гитлера восхвалял, так это ребячество — он уже раскаялся».

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала его «человеком, обладающим несомненным талантом». Никогда слов, которые можно было бы счесть «экстремизмом», глава ЦИК от него не слышала. Он даже Газманова перепел. Правда, трек был ненастоящим, как выяснилось позднее. Впрочем, это не совсем важно. Видимо, проблем не будет, и концерт состоится.

Действительно, звезды подобной величины нынче в РФ нечастые гости. А он вот к нам благоволит и одновременно борется с «прогнившими западными элитами». К слову, Йе сказал много теплых слов и в адрес российского президента Владимира Путина. Официальный комментарий Кремля на этот счет был примерно такой: «Попытки Запада изолировать Россию в культурном плане провалились. Знаменитостям у нас всегда рады. Пусть посмотрят, как в России жизнь устроена. Недружественному Западу в любом случае это будет неприятно».

В результате можно сказать, музыкант получил дополнительную рекламу, на его выступление отмечается ажиотажный спрос. Хотя до осени еще много времени, и сейчас в России и в мире период такой — ни в чем нельзя быть уверенным на 100%. В РФ ему, конечно, всегда рады, но вдруг западные либералы начнут вставлять палки в колеса и сорвут выступление. Такое тоже вполне возможно.

Но вот что странно — в отношении наших отечественных рэперов и власть, и общественность, а также силовые структуры не столь благодушны. Многие стали иностранными агентами, а иные уехали. Концерты отменяются. Строго за ними следят разные контролирующие органы, проверяют на предмет соответствия тем же самым нравственным и культурным традиционным ценностям.

Иной скажет: «Музыканты — люди творческие, их в рамки не загнать». Нет, бунтарская музыка хороша, конечно, особенно в отношении «прогнившего Запада». Но в других случаях следует на родине моменту все-таки соответствовать. С оглядкой нужно действовать.

Дмитрий Дризе