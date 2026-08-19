Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 20 августа

Австралийский доллар 60,1864
Английский фунт 115,2906
Белорусский рубль 28,1103
Гонконгский доллар* 10,8542
Дирхам ОАЭ 23,1802
Доллар США 85,1293
Евро 98,5457
Индийская рупия** 88,9100
Казахстанский тенге** 18,5011
Канадский доллар 61,2926
Китайский юань 12,6301
СДР 116,4084
Сингапурский доллар 66,6322
Турецкая лира* 17,7825
Украинская гривна* 19,0443
Шведская крона* 89,3757
Швейцарский франк 104,9813
Японская иена** 53,4027

*За 10. **За 100.