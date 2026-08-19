Черноземье 19.08.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 20 августа Австралийский доллар 60,1864 Английский фунт 115,2906 Белорусский рубль 28,1103 Гонконгский доллар* 10,8542 Дирхам ОАЭ 23,1802 Доллар США 85,1293 Евро 98,5457 Индийская рупия** 88,9100 Казахстанский тенге** 18,5011 Канадский доллар 61,2926 Китайский юань 12,6301 СДР 116,4084 Сингапурский доллар 66,6322 Турецкая лира* 17,7825 Украинская гривна* 19,0443 Шведская крона* 89,3757 Швейцарский франк 104,9813 Японская иена** 53,4027 *За 10. **За 100.