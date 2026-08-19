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Форум «Сильные идеи для нового времени» перенесли из-за графика президента

Запланированный в Нижнем Новгороде форум «Сильные идеи для нового времени» перенесли, сообщается на сайте форума. В соответствии с графиком президента РФ Владимира Путина, он состоится 27-28 августа, сообщил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Ранее форум был запланирован на 24-25 августа. На площадке представят инициативы по развитию регионов и обсудят возможности их дальнейшей реализации.

Галина Шамберина