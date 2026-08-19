В Ульяновске осужденной за взятки по дорогам экс-главе лаборатории усилили наказание

Ульяновский областной суд в среду отказал в удовлетворении апелляционной жалобы экс-начальнику отдела контроля качества работ (лаборатории) департамента автомобильных дорог Ульяновской области Анастасии Кочедыковой, признанной районным судом виновной в получении взятки в крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Ее дело рассматривалось одновременно с уголовным делом директора департамента финансового, правового и административного обеспечения регионального минтранса Венеры Шамшиной, обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере, а также с уголовными делами взяткодателей — индивидуального предпринимателя Грайра Норекяна и директора ООО «Стройцентр» Сатеник Амирагян, обвиняемых в даче взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах.

По данным следствия, Грайр Норекян, являясь фактическим руководителем ООО «Стройцентр», создал с Сатеник Амирагян ОПГ с целью получения дополнительной прибыли и беспрепятственного получения бюджетных средств по контрактам на ремонт дорог «независимо от качества ремонта». Обвинение заявляло, что в 2023-2024 годах предприниматели передали Венере Шамшиной более 4,7 млн руб. за содействие в первоочередном и беспрепятственном перечислении денег по контрактам на ремонт дорог. Анастасии Кочедыковой были переданы взятки на сумму 600 тыс. руб. за подписание актов выполненных работ и обеспечение положительных лабораторных исследований качества работ. Взяткодатели вину признали, взяткополучатели — нет.

По делу Венеры Шамшиной суд признал доказанным только получение взятки в размере 50 тыс. руб., ее приговорили к наказанию в виде штрафа 2,4 млн руб. По делу Анастасии Кочедыковой признана доказанной только взятка на сумму 350 тыс. руб. Она также приговорена к штрафу в размере 2,9 млн руб. с запретом занимать руководящие должности в органах власти в течение двух лет и 10 месяцев. Взяткодатели, давшие показания на взяткополучателей, также приговорены к штрафам аналогичных размеров.

Обвинение, требовавшее для подсудимых реального лишения свободы (для Анастасии Кочедыковой — восьми лет лишения свободы в колонии общего режима), направило в облсуд апелляционное представление, настаивая на более жестком наказании. В свою очередь апелляционную жалобу направила и Анастасия Кочедыкова, заявляющая о своей невиновности.

Суд отказал Анастасии Кочедыковой в удовлетворении апелляционной жалобы, при этом несколько откорректировал наказание: штраф по основному наказанию оставлен в размере 2,9 млн руб., запрет на занятие должностей в органах власти увеличен до трех лет. Кроме того, у нее изъят ее мобильный телефон «как орудие преступления».

Адвокат Анастасии Кочедыковой Олег Леонтьев сказал «Ъ-Волга», что настаивает на полной невиновности своей подзащитной и после изучения определения облсуда направит кассационную жалобу. Он отметил, что объективные доказательства получения его подзащитной каких-либо денег отсутствуют, «в какой-то части это признал и суд». «Но при этом суд все-таки пришел к выводу, что взятка в размере 350 тыс. руб. была получена. И основывалось это только на показаниях Сатеник Амирагян, данных без конкретики, о том, что она в период с 2022 по 2024 год передала 350 тыс. руб. Ни в дальнейшем на следствии, ни в суде она более ни разу не подтвердила эту информацию», — сказал адвокат. Он также отметил, что даже данные биллинга в ОРД и геолокации показали, что ни разу во вменяемый период получения взятки Сатеник Амирагян не встречалась с Анастасией Кочедыковой. «Я считаю, что этот приговор страшен тем, что порождает практику признания человека виновным в отсутствие объективных доказательств, в том числе на основе неподтвержденных слов каких-то людей», — добавил адвокат.

Сергей Титов, Ульяновск