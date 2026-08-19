Глава СКР взял на контроль ситуацию с аварийным домом в Оренбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о промежуточных итогах процессуальной проверки и принятых мерах по защите прав жильцов многоквартирного дома на улице Плещеева в Оренбурге. Отчет по этому вопросу в центральный аппарат представит руководитель СУ СКР по Оренбургской области Вячеслав Зудерман, сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Поводом для проверки стала публикация в социальной сети: жители сообщают о ненадлежащем обслуживании дома 1959 года постройки. По их словам, здание находится в непригодном состоянии — в стенах образовались трещины, конструкции разрушаются.

Кроме того, из за неисправности дымохода более двух недель в доме отсутствует газоснабжение. При этом дом не ремонтируется, а обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли. СУ СКР по Оренбургской области проводит проверку.

Георгий Портнов