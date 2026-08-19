Президент и спортивный директор «Оренбурга» покинули клуб

Футбольный клуб «Оренбург» сообщил о кадровых изменениях в руководстве. Президент Кирилл Волженкин, занимавший этот пост с декабря 2024 года, и спортивный директор Исмаил Ибрагимов покинули клуб по обоюдному согласию сторон.

В официальном заявлении футбольного клуба отмечается, что за время работы Волженкина «Оренбург» стал узнаваемым брендом за пределами региона, был установлен рекорд посещаемости, команда сохранила место в РПЛ и открыла новые имена. В клубе поблагодарили Волженкина за работу и пожелали успехов. Причины ухода обоих руководителей не уточняются.

В текущем сезоне «Оренбург» набрал пять очков и занимает седьмую строчку в таблице РПЛ. Новые назначения на должности президента и спортивного директора пока не объявлены.

Яна Вежлева