Самарских коллекторов оштрафовали на 1,3 млн рублей

В отношении профессиональных взыскателей, микрофинансовых и кредитных организаций в Самарской области вынесено 119 предостережений и составлено свыше 30 административных протоколов. Основанием для этого стали нарушения при взыскании просроченных долгов (ст. 14.57 КоАП РФ). Данные с начала 2026 года опубликовало региональное ГУФССП России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

С начала года в ведомство поступило 853 обращения от жителей региона с жалобами на действия коллекторов. Среди наиболее распространенных нарушений — превышение допустимого количества звонков и SMS-сообщений должникам и третьим лицам без согласия, психологическое давление, введение должника в заблуждение, взаимодействие с родственниками, друзьями, знакомыми и коллегами. Нередко взыскатели используют номера телефонов, зарегистрированные на других лиц.

Общая сумма штрафов, которые были назначены региональным коллекторам за нарушения, достигла 1,3 млн рублей.

Георгий Портнов