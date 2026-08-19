Жительницу Тольятти поймали на дропперстве

В Тольятти в отношении 35 летней местной жительницы возбуждено уголовное дело о дропперстве. Преступление квалифицировано по ч. 3 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, не позднее марта 2026 года женщина по предварительной договоренности передала другому человеку банковскую карту, открытую на ее имя и привязанную к расчетному счету. Тем самым она незаконно предоставила третьему лицу электронное средство платежа со сведениями для доступа к управлению счетом для проведения неправомерных банковских операций.

Расследование продолжается. Санкции указанной статьи УК РФ предусматривают до трех лет лишения свободы.

Георгий Портнов