«С пропаном и с метаном проблем на сегодняшний день нет»
Топ-менеджеры — о второй волне топливного кризиса
На московские заправки вернулись лимиты на топливо. Об этом “Ъ FM” рассказали сотрудники двух крупных сетей АЗС. Например, на «Газпромнефти» не отпускают больше 40-60 л в одни руки. Точный объем зависит от конкретной заправки. На дизель лимитов нет. На «Татнефти» же ограничения распространяются на все виды топлива, кроме газа.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По данным Московской топливной ассоциации, цены на заправках продолжают расти. Сейчас А-92 в среднем стоит почти 70 руб., А-95 — 76,5 руб. Литр дизеля обходится в 82 руб.
“Ъ FM” узнал у предпринимателей, как столичный бизнес подстраивается под вторую волну топливного кризиса.
Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева: «Летний период, конечно, более насыщенный, чем осенне-зимний. Учебные машины в очередях не пропускают, на заправках люди испытывают негативные эмоции от ожидания. Но наши мастера приспособились к ситуации. Они планируют работу, зная, что заправка займет время, и делать это лучше в темное время суток, когда очереди меньше. Кроме того, водители делают небольшие запасы топлива.Пока все было хорошо».
Гендиректор таксопарка «Такси 495» Андрей Капитан: «Очереди на заправках начали появляться еще неделю назад, особенно перед выходными. Среднее время заправки сейчас у водителя составляет от 30 до 40 минут. Бензин есть на многих АЗС, и автомобилисты подстраивают график, предпочитая заправиться либо рано утром, либо поздним вечером, когда очереди минимальные. От агрегаторов поступает небольшая помощь: приложения показывают очереди и наличие бензина. Также большинство автомобилей в такси используют разные виды топлива, такие как пропан, метан и бензин. С пропаном и с метаном проблем на сегодняшний день нет, в нашем таксопарке с весны идет активный закуп автомобилей электрических. На них тоже сейчас большой спрос».
Основатель сервиса доставки еды FoodBand Артем Халимоненко: «Мы стараемся доставлять быстро, чтобы пицца приезжала горячей. Большая часть курьеров пользуются электровелосипедами, есть ряд тех, что ездят на обычных с педалями. На них не сказывается история с бензином. В некоторых филиалах еще остались курьеры на автомобилях, но они стараются использовать экономичные автомобили, которые требуют минимального потребления топлива. У курьеров на скутерах тоже минимальный расход — на паре литров можно ездить достаточно долго».
Еще одна отрасль, на которой больше всего сказываются проблемы с топливом, — это логистика. Из-за нестабильных поставок бензина транспортные расходы за неделю выросли на 5%, сообщает отраслевой портал «Росперевозки».
Накануне глава Минэнерго Сергей Цивилев признал наличие очередей на АЗС. В разговоре с журналистами он при этом заявил, что его проблема с бензином не касается — министр заправляется дизельным топливом.