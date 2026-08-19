На московские заправки вернулись лимиты на топливо. Об этом “Ъ FM” рассказали сотрудники двух крупных сетей АЗС. Например, на «Газпромнефти» не отпускают больше 40-60 л в одни руки. Точный объем зависит от конкретной заправки. На дизель лимитов нет. На «Татнефти» же ограничения распространяются на все виды топлива, кроме газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Московской топливной ассоциации, цены на заправках продолжают расти. Сейчас А-92 в среднем стоит почти 70 руб., А-95 — 76,5 руб. Литр дизеля обходится в 82 руб.

“Ъ FM” узнал у предпринимателей, как столичный бизнес подстраивается под вторую волну топливного кризиса.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева: «Летний период, конечно, более насыщенный, чем осенне-зимний. Учебные машины в очередях не пропускают, на заправках люди испытывают негативные эмоции от ожидания. Но наши мастера приспособились к ситуации. Они планируют работу, зная, что заправка займет время, и делать это лучше в темное время суток, когда очереди меньше. Кроме того, водители делают небольшие запасы топлива.Пока все было хорошо».

Гендиректор таксопарка «Такси 495» Андрей Капитан: «Очереди на заправках начали появляться еще неделю назад, особенно перед выходными. Среднее время заправки сейчас у водителя составляет от 30 до 40 минут. Бензин есть на многих АЗС, и автомобилисты подстраивают график, предпочитая заправиться либо рано утром, либо поздним вечером, когда очереди минимальные. От агрегаторов поступает небольшая помощь: приложения показывают очереди и наличие бензина. Также большинство автомобилей в такси используют разные виды топлива, такие как пропан, метан и бензин. С пропаном и с метаном проблем на сегодняшний день нет, в нашем таксопарке с весны идет активный закуп автомобилей электрических. На них тоже сейчас большой спрос».

Основатель сервиса доставки еды FoodBand Артем Халимоненко: «Мы стараемся доставлять быстро, чтобы пицца приезжала горячей. Большая часть курьеров пользуются электровелосипедами, есть ряд тех, что ездят на обычных с педалями. На них не сказывается история с бензином. В некоторых филиалах еще остались курьеры на автомобилях, но они стараются использовать экономичные автомобили, которые требуют минимального потребления топлива. У курьеров на скутерах тоже минимальный расход — на паре литров можно ездить достаточно долго».

Еще одна отрасль, на которой больше всего сказываются проблемы с топливом, — это логистика. Из-за нестабильных поставок бензина транспортные расходы за неделю выросли на 5%, сообщает отраслевой портал «Росперевозки».

Накануне глава Минэнерго Сергей Цивилев признал наличие очередей на АЗС. В разговоре с журналистами он при этом заявил, что его проблема с бензином не касается — министр заправляется дизельным топливом.

Никита Путятин