В Самаре из-за международного марафона ограничат движение транспорта

Движение транспорта временно ограничат в Самаре в субботу, 22 августа, из-за международного марафона на кубок главы города. Об этом сообщает муниципальная администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В частности, в субботу с 5:00 до 16:00 (MSK+1) проезд будет закрыт по ряду улиц и проездов — в том числе по улице Арена 2018 (от Проезда № 8 до поворота на проезд к улице Малый Сорокин Хутор), Проезду № 2, участку улицы 2 й Стадионной (от Проезда № 2, протяженность — 150 м), улице Дальняя (от улицы Арена 2018 до дома № 1А) и Проезду № 7. Ограничение коснется как транспорта, так и средств индивидуальной мобильности. Исключение сделано лишь для спецтранспорта: машин полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Кроме того, на тех же участках будет действовать запрет на остановку и стоянку транспортных средств: он вступит в силу с 18:00 21 августа и продлится до 16:00 22 августа.

На время проведения марафона скорректированы маршруты общественного транспорта. Автобус № 83 при движении к стадиону проследует по маршруту Московское шоссе — Волжское шоссе — улица Арена 2018, а при движении в сторону улицы Ташкентской — по улице Арена 2018, 8 му, 9 му и 12 му проездам, далее — по Московскому шоссе и основному маршруту. Автобусы № 88 и 93 в направлении улицы Арена 2018 будут ездить по улице Демократической и далее по улице Арена 2018, а в направлении улицы Ташкентской — по улицам Арена 2018 и Демократической, после чего продолжат движение по обычному маршруту.

Георгий Портнов