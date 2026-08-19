Экология с динамикой

Экологические капитальные вложения предприятий в Приволжском федеральном округе в 2025 году выросли на 14%, до 61,6 млрд руб. В четырех из 14 регионов округа «зеленые» инвестиции сократились. Эксперты считают, что сокращение в промышленных регионах связано с эффектом высокой базы и адаптацией бизнеса к жестким финансовым условиям, а не с отказом от экологической повестки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем «зеленых» инвестиций в регионах ПФО вырос на 14%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Объем «зеленых» инвестиций в регионах ПФО вырос на 14%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Экологические капитальные вложения предприятий в Приволжском федеральном округе в 2025 году составили 61,6 млрд руб., увеличившись на 14% по сравнению с 2024 годом, подсчитали аналитики FinExpertiza на основе данных Росстата. Это 15% от общероссийского объема в 408,9 млрд руб.

Внутри округа динамика резко различается. По абсолютному объему лидерами стали Татарстан (14,57 млрд руб.), Нижегородская область (10,9 млрд руб.) и Башкортостан (9,01 млрд руб.). На эти три региона пришлось более половины всех экоинвестиций в ПФО. По темпам роста сильнее всего выделялись Саратовская область (рост в 3,5 раза, до 2,95 млрд руб.), Пензенская область (рост в 4,1 раза, до 596,7 млн руб.) и Чувашия (рост в 3,3 раза, до 1,1 млрд руб.), но на фоне небольшой базы 2024 года. Вдвое выросли экоинвестиции в Мордовии (до 1,94 млрд руб.) и Оренбургской области (до 2,39 млрд руб.).

Сокращение зафиксировано в четырех регионах округа. Сильнее всего в Ульяновской области (минус 40,4%, до 272,7 млн руб.) и Кировской области (минус 39,2%, до 419,2 млн руб.). В Татарстане инвестиции снизились на 3,1%, до 14,57 млрд руб., в Нижегородской области — на 1%, до 10,9 млрд руб.

Татарстан стабильно входит в пятерку лидеров по объему экологических инвестиций среди регионов России и занимает первое место в ПФО, заявили ранее в Минэкологии Татарстана. По данным ведомства, за 2018–2025 годы на природоохранные проекты в республике направлено 106,8 млрд руб., реализовано более 1,3 тыс. мероприятий. В 2026 году на эти цели планируется направить еще 3 млрд руб.

В целом по России экологические капвложения в 2025 году достигли исторического максимума в 408,9 млрд руб., увеличившись на 8,9%. Однако с поправкой на инфляцию реальная картина иная. «С учетом инвестиционной инфляции в 9,3% реальный объем эковложений сократился на 0,3%. Капитальные вложения в природоохранные проекты фактически стагнировали»,— обращает внимание президент FinExpertiza Елена Трубникова. По ее словам, номинальный рост отмечается в 55% регионов. В ПФО он идет быстрее общероссийского.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова полагает, что сокращение в промышленных регионах ПФО не говорит об утрате интереса бизнеса к экологической повестке. «Динамика экологических инвестиций в ПФО отражает не системный отказ от зеленой повестки, а адаптацию бизнеса к жестким финансовым условиям»,— говорит эксперт.

По ее словам, причины падения принципиально различаются: в Кировской и Ульяновской областях наиболее сильно проявляется эффект высокой базы. Речь идет о капиталоемких разовых проектах (очистные сооружения, системы газоочистки, цеха переработки отходов), и после ввода объектов в эксплуатацию объем отражаемых в отчетности инвестиций снижается, что и выглядит как драматичное сокращение.

В Нижегородской области и Татарстане спад скромнее, но с поправкой на инвестиционную инфляцию реальное сокращение физических объемов закупленного оборудования и строительно-монтажных работ достигает 10–12%. По мнению госпожи Владимировой, предприятия жестко ограничены государственными нормативами, системами квотирования выбросов и риском миллионных штрафов, продолжается выполнение обязательств по федеральным программам, включая проект оздоровления Волги. «Текущая динамика говорит в худшем случае об оптимизации расходов в связи с новой экономической действительностью. Но отказаться от экологических проектов предприятия не могут: штрафы выйдут много дороже»,— заключает эксперт.

Анар Зейналов