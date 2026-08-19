Артамонов: потребность Липецкой области в зерне обеспечена полностью

В Липецкой области уже намолочено 2 млн т зерна. Потребность региона в зерне обеспечена полностью. Ежедневно аграрии собирают по 90–100 тыс. т, работая в несколько смен. Об этом 19 августа рассказал губернатор Игорь Артамонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Уборка озимой пшеницы идет даже с опережением прошлогоднего графика, обмолочено уже 90% площадей. Если погода не подведет, зерновые уберем к началу сентября. Останется кукуруза на зерно. К ней традиционно приступают позже»,— отметил глава региона.

По словам господина Артамонова, параллельно также началась уборка сахарной свеклы. По производству сахара Липецкая область стабильно входит в тройку лидеров страны.

«Отдельно держим на контроле обеспечение аграриев топливом. От бесперебойной работы наших хозяйств зависит продовольственная безопасность не только региона, но и страны»,— добавил губернатор Липецкой области.

В начале этой недели в правительстве региона сообщили, что средняя урожайность в этом году составляет 50,3 ц/га. Лучший по урожайности — Добринский округ, где с одного гектара собирают 57 центнеров.

«Качество зерна в этом году неплохое: из проверенных в аккредитованной лаборатории 900 тыс. т пшеницы 20% — 3-го класса»,— заявили в облправительстве.

В 2026 году площадь под зерновыми и зернобобовыми в Липецкой области превышает 745 тыс. га. Под сахарную свеклу отведено 118,5 тыс. га.

Денис Данилов