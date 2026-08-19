В Самарской области мать незаконно получила за ребенка-инвалида 2 млн рублей

В Самарской области возбуждено дело о мошенничестве с соцвыплатами на 2 млн рублей. Преступление выявила прокуратура Богатовского района. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что жительница села Богатое в течение девяти лет (с марта 2017 года по июль 2026 года) получала ежемесячные выплаты на ребенка-инвалида, хотя ее дочь все это время находилась на полном государственном обеспечении в детском доме. Сейчас девочке 11 лет.

В общей сложности женщина незаконно получила из федерального бюджета свыше 2 млн рублей и распорядилась ими в личных целях. По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Расследование находится на контроле прокуратуры. Кроме того, по требованию надзорного ведомства органы опеки ограничили женщину в родительских правах.

Георгий Портнов