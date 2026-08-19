В Самаре и Тольятти планируют построить новые хирургические корпуса больниц

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко в Москве обсудил планы по строительству нового хирургического корпуса областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой в Самаре и хирургического онкологического корпуса Тольяттинской городской клинической больницы №5. Об этом глава региона сообщил в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах / Коммерсантъ Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

По словам Вячеслава Федорищева, планируется построить новый хирургический корпус областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой. Проект нового корпуса будет доработан силами региона, а его реализацию заявят на федеральную поддержку с включением в планы финансирования последующих лет. В настоящее время учреждение рассчитано на 260 коек, а развернуто 480. 60% пациентов требуется госпитализация с родителем.

Также в планах строительство хирургического онкологического корпуса Тольяттинской городской клинической больницы №5. Существующая инфраструктура не отвечает современным требованиям и не справляется с потоком пациентов.

«Проект строительства получил принципиальную поддержку, а его реализация будет осуществлена с федеральным финансированием. Нам важно сохранить предусмотренные в бюджете страны параметры и своевременно приступить к созданию этого жизненно важного для региона объекта, который позволит оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь», — отметил Вячеслав Федорищев.

Также на встрече обсуждался вопрос увеличения государственного задания Клиникам Самарского государственного медицинского университета, в которых выполняется более 3 тыс. высокотехнологичных операций по 29 направлениям. Глава региона предложил увеличить объем госзадания, чтобы еще более 500 жителей области ежегодно могли получать высокотехнологичную медицинскую помощь.

Руфия Кутляева