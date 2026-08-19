В Жигулевске на участке площадью 11,53 га реализуют комплексное развитие территорий

По итогам открытого аукциона был заключен договор о комплексном развитии территории (КРТ) в Жигулевске. Проект будет реализовывать региональный застройщик, сообщает министерство градостроительной политики Самарской области. Это первая площадка КРТ в области, сформированная по новым правилам

Проект КРТ будет реализовываться на площади 11,53 га. АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области» подготовило для этой площадки мастер-план, концепция которого прошла оценку экспертного сообщества на рабочей группе Градостроительного совета. В ближайшее время застройщик начнет сносить старые сооружения и готовить документы для запуска строительства. Предполагается, что стройка начнется весной следующего года.

Участок под КРТ заброшен более 10 лет. Раньше здесь располагалась колония для несовершеннолетних. Инвестору предстоит масштабный демонтаж, под снос пойдут больше полусотни ветхих объектов, среди которых бывшая медсанчасть, общежития, склады, мастерские, котельная и гаражи.

«Параллельно девелопер подготовит свой детальный архитектурно-градостроительный проект. Он будет представлен на рассмотрение регионального Градостроительного совета для прохождения обязательной экспертной оценки. Реализация этого соглашения позволит Жигулевску избавиться от депрессивной зоны с разрушающимися строениями», — отмечают в министерстве.

Руфия Кутляева