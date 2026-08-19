В Прикамье помещения избиркомов проверят на антитеррористическую безопасность

До 28 августа планируется обследовать помещения избирательных комиссий на соответствие требованиям антитеррористической защищенности и наличие укрытий. Как сообщает краевой минтербез, устранить возможные недостатки, подготовить укрытия и обеспечить их необходимыми средствами пожаротушения, питьевой водой и средствами первой помощи необходимо будет в срок до 6 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

На местах голосования также пройдут дополнительные инструктажи и тренировки персонала с отработкой действий при сигналах «Беспилотная опасность» и «Ракетная опасность», а также при возникновении угрозы террористического характера. В ведомстве отметили также, что меры безопасности усилят и 1 сентября во время проведения школьных линеек.