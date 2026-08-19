Пробный запуск систем теплоснабжения проведут в Нижнем Новгороде до 15 сентября
Пробные топки систем теплоснабжения в Нижнем Новгороде в сезоне 2026-2027 годов рекомендовано провести с 1 по 15 сентября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
До 31 августа ресурсоснабжающие организации должны согласовать с районными администрациями график пробных топок.
В срок до 18 сентября главам райадминистраций необходимо предоставить в департамент жилья реестры актов проведения пробных топок.