Пробный запуск систем теплоснабжения проведут в Нижнем Новгороде до 15 сентября

Пробные топки систем теплоснабжения в Нижнем Новгороде в сезоне 2026-2027 годов рекомендовано провести с 1 по 15 сентября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

До 31 августа ресурсоснабжающие организации должны согласовать с районными администрациями график пробных топок.

В срок до 18 сентября главам райадминистраций необходимо предоставить в департамент жилья реестры актов проведения пробных топок.

Галина Шамберина